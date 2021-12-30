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1 час назад

В Европе газ подешевел почти до $1000

Стоимость газа на европейском рынке опустилась почти до $1000 за тысячу кубометров. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на данные Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange, LSE).

В Европе газ подешевел почти до $1000
Фото: ReutersReuters

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в настоящее время равняется $1018 за тысячу кубов газа. В целом цены на голубое топливо в среду, 30 декабря, упали на 10%.

На прошлой неделе стоимость газа в Европе стремительно росла. Так, 21 декабря был побит исторический рекорд — стоимость газа превысила $2000, в какой-то момент цена тысячи кубов составляла $2190,4.

Вице-премьер России Александр Новак объяснил рекордные цены на газ в Европе нежеланием европейских политиков инвестировать в газовую отрасль. По его словам, удорожание провоцирует дефицит, который связан с отсутствием долгосрочных контрактов.

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Рынки,Александр Новак,ИА REGNUM,
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