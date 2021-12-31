Курс рубля: эксперты дали прогноз на 2022 год

Доллар в течение 2022 года будет колебаться в диапазоне 70-76 рублей, а к концу года ослабеет до 72 рублей, считают опрошенные «Прайм» эксперты.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил, что конъюнктура нефтяного рынка останется определяющей при оценке привлекательности российской валюты со стороны нерезидентов, многое будет зависеть от дальнейшей политики стран ОПЕК+ и развития ситуации с пандемией.

Курс доллара, по его прогнозу, в 2022 году будет формироваться в коридоре 70-76 рублей, а евро — 80-86 рублей.

По мнению Владимира Евстифеева из банка «Зенит», важной составляющей стоимости рубля будет политика российского Центробанка.

«Понимание пика по уровню ключевой ставки в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ может привести к росту привлекательности рубля, поскольку определит минимум цен рублевых долговых инструментов. Высокий уровень внутренних доходностей в этом случае раскроет потенциал для рубля и может привести к притоку иностранного капитала», - сказал Евстифеев.

Он считает, что среднегодовой курс доллара составит 72,6 рубля, а в конце года – 73,1 рубля.

Андрей Кочетков из «Открытие Инвестиции» ожидает замедления инфляции в 2022 году, которое в свою очередь повысит реальную доходность рубля и сделает российский долговой рынок более привлекательным.

По его прогнозу, к концу 2022 года доллар будет стоить около 70 рублей, евро – 77,7 рубля.

Все эксперты отметили геополитический фактор в качестве элемента непредсказуемости для рубля. При этом, по их мнению, общий тренд выглядит умеренно оптимистично.

«Слабых санкций у Запада практически не осталось, но и об улучшении внешнеполитической ситуации речи не идет. Для рубля достаточно того, чтобы она не ухудшалась», - заявил Владимир Евстифеев.