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1 час назад

Нефть падает в последний день года

Нефть дешевеет, следуя общим настроениям на мировых рынках: в канун Нового года инвесторы предпочитают не рисковать, сообщает «Прайм».

По состоянию на 13.58 мск, цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,8% — до 78,9 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI – на 0,88%, до 76,31 доллара.

При этом новостной фонд остается нейтральным: на рынках наблюдается предпраздничное затишье.

Нефтяные трейдеры также ждут очередного заседания ОПЕК+ 4 января, на котором альянс должен определиться с дальнейшими параметрами сделки и подтвердить текущие договоренности о наращивании добычи на 400 тысяч баррелей в день ежемесячно.

Миру предрекли дефицит нефти

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил, что конъюнктура нефтяного рынка в 2022 году останется определяющей при оценке привлекательности российской валюты со стороны нерезидентов, многое будет зависеть от дальнейшей политики стран ОПЕК+ и развития ситуации с пандемией. По его словам, в 2022 году курс доллара будет варьироваться в коридоре 70-76 рублей, а евро — 80-86 рублей.

Рынки,Видео,Александр Бахтин,
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