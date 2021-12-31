Нефть падает в последний день года

Нефть дешевеет, следуя общим настроениям на мировых рынках: в канун Нового года инвесторы предпочитают не рисковать, сообщает «Прайм».

По состоянию на 13.58 мск, цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,8% — до 78,9 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI – на 0,88%, до 76,31 доллара.

При этом новостной фонд остается нейтральным: на рынках наблюдается предпраздничное затишье.

Нефтяные трейдеры также ждут очередного заседания ОПЕК+ 4 января, на котором альянс должен определиться с дальнейшими параметрами сделки и подтвердить текущие договоренности о наращивании добычи на 400 тысяч баррелей в день ежемесячно.