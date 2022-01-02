Транзит газа из России в Словакию через Украину упал на 41,7%

Транзит российского газа через Украину в направлении Словакии 1 января достиг двухмесячного минимума, сообщает Reuters со ссылкой на данные словацкого оператора Eustream.

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Прокачка через пограничный путь Велке Капушаны упала более чем на 41% - с 84 до 49 млн кубометров. Последний раз объемы транзита достигали этой отметки 2 ноября.

Напомним, "Газпром" с 20 декабря не бронирует мощности газопровода "Ямал-Европа". В результате с 21 декабря физический поток газа по газопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.