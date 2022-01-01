Финансист предсказала падение курса доллара

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова предсказала падение курса доллара в беседе с агенством «Прайм».

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По словам финансиста, в долгосрочной перспективе положение доллара, вопреки позитивным прогнозам, связанным с повышением ставки ФРС, нестабильно. Степанова отметила, что доллар — ключевая мировая резервная валюта, которая всегда будет использоваться для наполнения инвестиционных портфелей. Однако после восстановления экономики от последствий пандемии курс доллара может упасть, особенно по отношению к валютам развивающихся стран, считает она.

Специалист заявила, что один из факторов, способных повлиять на падение доллара — эскалация конфликта между США и Китаем и Мексикой, которые являются основными партнерами Европы. Степанова назвала китайский юань потенциально возможной альтернативой доллару на мировом рынке.