Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
36 минут назад

Финансист предсказала падение курса доллара

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова предсказала падение курса доллара в беседе с агенством «Прайм».

Финансист предсказала падение курса доллара
Фото: PixabayPixabay

По словам финансиста, в долгосрочной перспективе положение доллара, вопреки позитивным прогнозам, связанным с повышением ставки ФРС, нестабильно. Степанова отметила, что доллар — ключевая мировая резервная валюта, которая всегда будет использоваться для наполнения инвестиционных портфелей. Однако после восстановления экономики от последствий пандемии курс доллара может упасть, особенно по отношению к валютам развивающихся стран, считает она.

Специалист заявила, что один из факторов, способных повлиять на падение доллара — эскалация конфликта между США и Китаем и Мексикой, которые являются основными партнерами Европы. Степанова назвала китайский юань потенциально возможной альтернативой доллару на мировом рынке.

Ранее аналитики назвали рубль одной из лучших валют развивающихся стран. В течение 2021 года он потерял в стоимости меньше, чем валюты-конкуренты. С начала года курс рубля по отношению к доллару снизился на 0,3 процента — с 74,4 до 74,65 рубля за доллар. Почти все остальные валюты развивающихся стран ослабли к доллару примерно на 6 процентов с начала года.

Рынки,Диана Степанова,ФРС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители