Названо самое выгодное время для покупки валюты

По его словам, рубль на фоне роста рисков в геополитической сфере заметно ослабел с ноября, когда у него получалось задержаться на отметке в 70 рублей за доллар США.

Ранее аналитики назвали рубль одной из лучших валют развивающихся стран. В течение 2021 года он потерял в стоимости меньше, чем валюты-конкуренты. С начала года курс рубля по отношению к доллару снизился на 0,3 процента — с 74,4 до 74,65 рубля за доллар. Наивысших значений за год стоимость валюты достигала 26 октября, когда она торговалась по 69,5 рубля за доллар, самых низких — 9 апреля, когда доллар можно было купить за 77,4 рубля.