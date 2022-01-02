Транзит российского газа через Украину резко сократился

Прокачка российского газа через Украину в направлении Словакии упала до самого низкого за последние два месяца уровня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на словацкого оператора трубопроводов Eustream.

«Потоки российского газа из Украины в Словакию через пограничный пункт Вельке-Капушаны упали до самого низкого уровня со 2 ноября. Заявленная мощность на субботу снизилась до 524 631 мегаватт-час с 887 094 мегаватт-час в пятницу [31 декабря 2021 года]», — передает Reuters.

Россия также прекратила прокачку газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа». Reuters со ссылкой на Gascade сообщало, что поставки по трубопроводу «Ямал — Европа» упали в десять раз. На фоне информации об остановке и развороте газа цена на топливо в Европе начала повышаться. Днем 21 декабря 2021 года стоимость газа обновила исторический рекорд — 2 004 доллара за тысячу кубометров.