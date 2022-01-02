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2 часа назад

Транзит российского газа через Украину резко сократился

Прокачка российского газа через Украину в направлении Словакии упала до самого низкого за последние два месяца уровня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на словацкого оператора трубопроводов Eustream.

Транзит российского газа через Украину резко сократился
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Потоки российского газа из Украины в Словакию через пограничный пункт Вельке-Капушаны упали до самого низкого уровня со 2 ноября. Заявленная мощность на субботу снизилась до 524 631 мегаватт-час с 887 094 мегаватт-час в пятницу [31 декабря 2021 года]», — передает Reuters.

В начале ноября 2021 года компания «Газпром» отказалась бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через Украину. Это следует из данных GSA Platform и Regional Booking Platform (RBP). До этого в «Газпроме» заявили, что снижают объем прокачки газа из-за сокращения нужд потребителей. При этом президент РФ Владимир Путин поручил главе Минэнерго РФ Николаю Шульгинову проконтролировать, что объемы топлива, идущие в Европу через Украину, сохранятся после запуска трубопровода «Северный поток — 2».

Путин объяснил остановку транзита газа по «Ямал–Европе»

Россия также прекратила прокачку газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа». Reuters со ссылкой на Gascade сообщало, что поставки по трубопроводу «Ямал — Европа» упали в десять раз. На фоне информации об остановке и развороте газа цена на топливо в Европе начала повышаться. Днем 21 декабря 2021 года стоимость газа обновила исторический рекорд — 2 004 доллара за тысячу кубометров.

Рынки,Николай Шульгинов,Владимир Путин,Газпром,Минэнерго,Reuters,
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