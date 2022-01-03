Эксперты рассказали, как изменятся цены на алкоголь

Увеличение акциза на крепкую алкогольную продукцию в России приведёт к росту цен. Водка и коньяк в ближайшие месяцы может подорожать на 8–12%, российские вина — на 10–25%, импортная винная продукция — на 15–30%. Свою роль также сыграют инфляция, рост цен на сырьё и транспортные расходы. Меньше всего подорожает пиво, сообщают «Известия».

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Как сообщает Минфин РФ, акциз на крепкую алкогольную продукцию с 1 января 2022 года вырос на 4% и составил 589 рублей за 1 л безводного этилового спирта в подакцизном товаре. В связи с этим сразу несколько производителей крепкого алкоголя заявили о намерении повысить цены на продукцию. Так, в компании АО «Татспиртпром» ожидают повышения цен на водку, коньяк на 5,5 рубля за 0,5 л. Остальной рост в розничных ценах будет обусловлен инфляцией, удорожанием сырья и логистики.

Инфляция и повышение цен на топливо и необходимые комплектующие тоже повлияют на стоимость продукции в магазинах, что увеличит стоимость одной бутылки водки на 15–20 рублей, рассказали изданию в АО «Башспирт».

Большинство производителей планируют пересмотреть цены на весь свой ассортимент в середине января.

По оценкам BussinesStat, средняя розничная цена вин в России в 2022 году вырастет на 4% и достигнет 455 рублей за литр. При этом цены на вино будут расти медленнее инфляции из-за перехода многих россиян в сегмент потребителей более дешёвого алкоголя в условиях сокращения реальных доходов.

Зато любители пива изменений практически не заметят. Как сообщили в Ассоциации производителей пива (АПП), с 1 января 2022 года ожидается плановая индексация ставки акциза на пиво на процент инфляции. Повышение составит один рубль и не является для отрасли неожиданным.