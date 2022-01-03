Спрогнозирована цена биткоина к концу зимы

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — к концу зимы будет выше текущей и может достигнуть 60-65 тысяч долларов, спрогнозировали опрошенные РИА Новости аналитики.

Как считает генеральный директор группы компаний To The Moon Владислав Утушкин, биткоин еще не исчерпал потенциал бычьего цикла. «У биткоина есть все шансы обновить исторический максимум, если внешние обстоятельства сложатся благоприятным образом», — сказал эксперт, добавив, что главным фактором, который подогревает крипторынок, остается приток институциональных денег.

Основательница криптоиндексной компании C100 Татьяна Любимова подчеркнула, что важным фактором для цены биткоина является количество институциональных денег в криптовалютах. По ее словам, динамика входа институционных игроков в криптовалюты в последнем квартале прошлого года говорит, что первый квартал 2022 года может закончиться ценой биткоина выше 50 тысяч долларов.

По мнению директора криптовалютного сервиса Alfacash Никиты Сошникова, в начале 2022-го нового исторического максимума цены биткоина ждать не стоит. «Полагаю, что до конца февраля биткоин в лучшем случае сумеет преодолеть 60 тысяч долларов, возможно, попытается штурмовать 65 тысяч», — отметил он, заключив, что для такого скачка требуются «какие-то мощные сигналы, а их пока нет».