Morgan Stanley выплатит 60 млн долларов своим клиентам из-за утечки их данных

Morgan Stanley согласился выплатить клиентам 60 млн долларов за утечку данных. Как сообщает Reuters, финансовый гигант заключил мировое соглашение по крупному коллективному иску.

Коллективный иск против Morgan Stanley, завершившийся мировым соглашением на сумму 60 млн долларов, был подан группой клиентов банка в 2020 году. Истцы уличили организацию в компрометации клиентских данных.

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По версии обвинения, в одном из случаев банк не обеспечил должную утилизацию серверов из своего дата-центра, в результате чего персональные данные клиентов попали в руки третьих лиц. В другом — старый сервер с клиентскими данными был утерян, хотя в итоге база была восстановлена.

В рамках соглашения 15 млн клиентов Morgan Stanley получат от банка по два года бесплатной страховки от мошенничества и смогут рассчитывать на компенсацию потерь в размере до 10 тысяч долларов. Хотя организация не признала своей вины, годом ранее Morgan Stanley по требованию властей США выплатил штраф в 60 млн долларов за те же нарушения.

В России подобные процессы возможны, но маловероятны, отмечает владелец юридической компании «КИП» и член Комитета ТПП по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков:

Павел Катков владелец юридической компании «Катков и партнеры» (КИП), член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций «В России, во всяком случае пока, не так хорошо, как хотелось бы, защищаются нематериальные категории. Например, за моральный вред предоставляются смехотворные компенсации, что-то вроде 10 тысяч рублей. Это несравнимо с теми семи-восьмизначными суммами в долларах, которые могут получить по подобным искам истцы в некоторых зарубежных странах. Пока логика наших судей будет на таком уровне относительно исков по нематериальным категориям, данные иски не будет ждать оглушительный успех с точки зрения сумм взысканий. Известно, что в России имели место некоторые утечки, массовые и публичные, когда компания, допустившая утечку, была известна, а вот коллективного иска на миллионы долларов направлено не было».

Мошенничество, от которого теперь застрахованы 15 млн клиентов Morgan Stanley, хорошо знакомо россиянам — это звонки от фейковой «службы безопасности банка». Во многих случаях организаторы таких схем узнают данные потенциальных жертв из банковских утечек и используют информацию, чтобы войти в доверие.

В России бытует мнение, что мошеннические кол-центры организуют в первую очередь в колониях или тюрьмах. Разве та же проблема есть и на Западе? О своем опыте рассказывает руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград» Дмитрий Закиров:

Дмитрий Закиров руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград» «Да, такая проблема существует, и я лично с ней, к сожалению, сталкивался. Нам на телефоны скорее приходят СМС-сообщения с частотой, может быть, раз в два-три месяца, не каждый день и даже не каждую неделю. Но у нас скорее поступают СМС, чем звонки. Хотя звонки гораздо более опасные и, с точки зрения мошенников, гораздо более эффективные. К сожалению, у меня был инцидент, когда я почти попался, и я вовремя схватился за голову, позвонил и заблокировал все свои карты и счета. Речь шла о бизнес-аккаунте, о бизнес-счете, поэтому я вовремя сообразил и все это дело остановил. Судя по тому, насколько продвинуты эти мошенники и как они проходят сложную систему банковской безопасности, ты понимаешь, что это, скорее всего, организованная преступность и в принципе люди знают, что они делают, и очень хорошо натренированы».