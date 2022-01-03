Цены на газ в Европе приблизились к $1000

Первые торги этого года закрылись с ценами фьючерсов на газ в Европе около 1000 долларов за тысячу кубометров. Это на 19,6 процента выше расчетной цены пятницы.

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Эксперты связывают рост стоимости газа с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, уменьшением предложения со стороны основных поставщиков, а также с высоким спросом на сырье в Азии. Зимой включается еще и погодный фактор, и зависший запуск «Северного потока-2».

Быстрый рост цен на газ в Европе начался с весны 2021 года, когда его средняя цена считалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. К осени лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - 1000 долларов. В декабре котировки выросли вдвое.

Таких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. 21 декабря они достигла исторического максимума в 2190,4 доллара, - пишет

РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.