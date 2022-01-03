Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Цены на газ в Европе приблизились к $1000

Первые торги этого года закрылись с ценами фьючерсов на газ в Европе около 1000 долларов за тысячу кубометров. Это на 19,6 процента выше расчетной цены пятницы.

Цены на газ в Европе приблизились к $1000
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты связывают рост стоимости газа с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, уменьшением предложения со стороны основных поставщиков, а также с высоким спросом на сырье в Азии. Зимой включается еще и погодный фактор, и зависший запуск «Северного потока-2».

Быстрый рост цен на газ в Европе начался с весны 2021 года, когда его средняя цена считалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. К осени лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - 1000 долларов. В декабре котировки выросли вдвое.

Таких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. 21 декабря они достигла исторического максимума в 2190,4 доллара, - пишет

РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Энергетический кризис в Великобритании заставил правительство задуматься о наращивании ядерных мощностей. Власти Соединенного Королевства хотят продолжить остановленное в 2020 году из-за нехватки финансирования строительство атомной электростанции (АЭС) Уилфа в Уэльсе, пишет Bloomberg.

Рынки,Bloomberg,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители