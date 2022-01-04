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56 минут назад

Илон Маск резко разбогател на тридцать два миллиарда долларов

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск разбогател до 304,2 миллиардов долларов. Как сообщает Forbes, за день его состояние увеличилось на 32,6 миллиарда долларов.

Состояние Илона Маска увеличилось за день на $32 млрд
Фото: ReutersReuters

Причиной стал резкий рост акций Tesla после объявления о том, что в 2021 году компания поставила более 936 тысяч автомобилей. Количество поставок превысило прогнозы аналитиков, отмечает издание. На этом фоне в понедельник цена акций выросла на 13,53 процентов.

В настоящее время Маск находится на первом месте в списке самых богатых людей мира, приблизительно на 103,6 миллиардов долларов опережая генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно. Третью строчку рейтинга занимает глава Amazon Джефф Безос.

В конце октября 2021 года Маск стал самым богатым человеком в истории, а его состояние выросло до 270 миллиардов долларов. Капитализация Tesla тогда же превысила триллион долларов.

Рынки,Илон Маск,Бернар Арно,Джефф Безос,Amazon,SpaceX,
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