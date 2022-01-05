Названа лучшая валюта для инвестиций в начале года

Лучшие валюты для инвестиций в начале наступившего года назвала доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова. Экономист уточнила в беседе с агентством "Прайм", что с учетом волатильности курсов в национальном и глобальном масштабе, в состав валютной корзины вошли доллар, евро и швейцарский франк.

Фото: Проект дизайна швейцарских франков Мануэлы Пфрундер Проект дизайна швейцарских франков Мануэлы Пфрундер

Швейцарский франк долгие годы служил валютным убежищем, указала Воронкова. Он не подвержен сильным колебаниям, так как он базируется на стабильной экономике. Для него формируется независимая динамика курса и практически самая высокую устойчивость к американскому доллару США среди прочих мировых валют.

Ранее эксперт кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Кава Ходжа указал, что в прошлом году на валютном рынке самой стабильной валютой стал швейцарский франк. Согласно разъяснениям Ходжа, это связано с сильной экономикой и надежной банковской системой Швейцарии.

В топ-3 за 2021 год также вошли японская иена и норвежская крона. Глава отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал россиянам, сбережения, которые не планируются тратить в долгосрочном периоде, лучше держать в долларах или евро. Альтернативой этой валюте может послужить швейцарский франк и иена, считает эксперт. Также, по его мнению, есть перспективы роста и у норвежской кроны. При этом Коган назвал эти валюты "вторым эшелоном".