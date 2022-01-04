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1 час назад

Что случится с рублем в 2022 году

Аналитик «Промсвязьбанка» Егор Жильников считает, что курс доллара в среднем за 2022 год составит 75,5 рубля. Об этом сообщает «Прайм».

Что случится с рублем в 2022 году
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению эксперта, предпосылки для укрепления рубля в 2022-м есть, но национальная валюта все еще довольно уязвима.

Россияне не кинулись в обменники после стабилизации рубля

Жильников считает, что в начале года на рубль будут влиять геополитическая ситуация и новости об омикрон-штамме коронавируса. Если реализуется негативный сценарий, начнется отток иностранного капитала с рынка РФ, это ослабит национальную валюту. Кроме того, по мнению аналитика, в течение 2022 года цены на нефть будут падать, что также опасно для рубля.

«Против роста цен на нефть будут играть такие факторы, как: 1) сворачивание стимулов в США и ожидания резкого роста ставок; 2) очевидное торможение крупнейшего потребителя - Китая; 3) распродажа нефти из стратегических резервов + рост предложения странами ОПЕК+», - заявил эксперт.

По его оценке, в течение года бочка нефти марки Brent будет стоить 65 - 70 долларов, а курс доллара к концу 2022-го составит 76,5 рубля.

Сейчас индекс DXY (доллар к развитым валютам) равен 96,5 пунктам, это значение близко к максимумам 2021 года.

На торгах Московской биржи 3 января доллар рос на десять копеек, до 74,78 рубля. Евро терял 6,5 копейки и падал до 84,46 рубля. Аналитики «Интерфакса» отмечали, что рубль поддерживают растущие цены на нефть и ожидания переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности.

Рынки,НАТО,Промсвязьбанк,Московская биржа,Интерфакс,
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