На Украине заявили о снижении транзита российского газа

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что в начале 2022 года Россия сократила транзит природного газа через Украину. Об этом он написал в Facebook.

По словам Макогона, 3 января транзит сократился до 52,5 миллиона кубометров за сутки «при забронированных суммах 109,6 миллиона кубометров».

На Украине считают, что 4 января объемы транзита продолжат снижаться, «поскольку номинации на начало газового дня около 50,5 миллиона кубометров».

«Это будет самый низкий уровень транзита начиная с конца января 2020 года», - подчеркнул Макагон.

Он отметил, что причины снижения транзита ему неизвестны.

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали пятилетний договор о транзите газа в Европу в 2019 году. Его действие истекает в декабре 2024 года. По контракту, «Газпром» прокачает через украинские мощности минимум 225 миллиардов кубометров газа, из них 65 миллиардов - в 2020 году, по 40 миллиардов - в последующие годы.

В 2021 году по итогам встречи с Ангелой Меркель, занимавшей пост канцлера Германии, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжить транзит газа через Украину и после 2024-го, но объемы прокачки будут зависеть от готовности ЕС закупать российские энергоресурсы.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин подчеркивал, что Россия не обязана поставлять весь предназначенный для Европы газ через Украину.