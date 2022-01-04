На Украине заявили о снижении транзита российского газа

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что в начале 2022 года Россия сократила транзит природного газа через Украину. Об этом он написал в Facebook.
По словам Макогона, 3 января транзит сократился до 52,5 миллиона кубометров за сутки «при забронированных суммах 109,6 миллиона кубометров».
На Украине считают, что 4 января объемы транзита продолжат снижаться, «поскольку номинации на начало газового дня около 50,5 миллиона кубометров».
«Это будет самый низкий уровень транзита начиная с конца января 2020 года», - подчеркнул Макагон.
Он отметил, что причины снижения транзита ему неизвестны.
«Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали пятилетний договор о транзите газа в Европу в 2019 году. Его действие истекает в декабре 2024 года. По контракту, «Газпром» прокачает через украинские мощности минимум 225 миллиардов кубометров газа, из них 65 миллиардов - в 2020 году, по 40 миллиардов - в последующие годы.
В 2021 году по итогам встречи с Ангелой Меркель, занимавшей пост канцлера Германии, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжить транзит газа через Украину и после 2024-го, но объемы прокачки будут зависеть от готовности ЕС закупать российские энергоресурсы.
Замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин подчеркивал, что Россия не обязана поставлять весь предназначенный для Европы газ через Украину.
Он отмечал, что Россия исполняет условия контрактов «даже с превышением на 8-10 процентов».