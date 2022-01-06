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25 минут назад

Курс доллара превысил 76 рублей впервые с апреля

Американский доллар на торгах 5 января превысил отметку в 76 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи. В настоящее время курс доллара - 76,08 рублей. При этом мартовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,37% — до 81,1 доллара за баррель.

Курс доллара достиг максимума с апреля 2021 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее аналитик дал прогноз по курсу доллара на 2022 год. Сейчас на американском рынке будет наблюдаться отток денежных средств в стабильные активы, в том числе в наличные в долларах, полагает специалист.

Он отметил, что позиция рубля является ненадежной. Курс евро в ходе торгов 5 января впервые с 21 сентября прошлого года превысил 86 рублей. Незадолго до наступления 2022 года валюта - впервые с конца ноября -достигла уровня 85 рублей, а за день до этого - поднялась выше 84 рублей.

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