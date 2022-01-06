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28 минут назад

Стоимость биткоина упала из-за протестов в Казахстане

Стоимость биткоина снизилась более чем на четыре процента, до 44,1 тысячи долларов из-за продолжающихся протестов и мародерства в Казахстане. Резкое падение цены криптовалюты связано с тем, что в республике находится большое количество мощностей по добыче криптовалюты. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

Стоимость биткоина упала из-за протестов в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации с Telegram-канала «Sputnik Ближнее зарубежье», в стране, где сосредоточено около 18 процентов всех мировых мощностей по добыче биткоинов, произошло отключение интернета. Кроме того, недавно туда перевезли около 90 тысяч компьютеров для майнинга из Китая, поскольку в КНР любая деятельность с криптовалютами там стала незаконной.

Ранее стало известно, что в Алма-Ате началась перестрелка. По словам очевидцев, протестующие вооружены — теперь уже не дубинами и камнями, а автоматами. В городе проходит спецоперация.

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