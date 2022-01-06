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1 час назад

Финансист назвал валюты на пике спроса в 2022 году

Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Константин Правосудов назвал валюты, которые могут оказаться на пике спроса в 2022 году, сообщает агентство «Прайм».

Финансист назвал валюты на пике спроса в 2022 году
Фото: PixabayPixabay

Финансист допустил, что у рубля есть шансы оказаться на пике в 2022 году. Повышение ключевой ставки ФРС вызовут трудности у многих эмитентов на развивающихся рынках, занимавших в долларах во время нулевых ставок. Кроме того, российская валюта может добиться усиления благодаря нормализации бюджетной политики и уменьшению геополитических рисков.

«Как ни парадоксально, но санкции, которые действуют последние семь лет, в значительной степени оградили российский корпоративный и банковский сектор от негативных последствий роста ключевой ставки в США вследствие низкого валютного долга», — подчеркнул он.

Правосудов добавил, что усиление доллара на мировом рынке и геополитические риски повлияли на рубль, однако эксперты сохраняют позитивный взгляд на национальную валюту.

«Несмотря на высокую внешнюю неопределенность, мы прогнозируем, что рубль укрепится до 70-71 к доллару к концу будущего года. Основная поддержка ожидается со стороны высоких цен на нефть и относительно низкого роста импорта. При этом если геополитические риски снизятся, укрепление рубля может быть и более существенным», — отметил эксперт.

При этом сигналы от ЕЦБ о повышении ставок и ужесточения денежно-кредитной политики пока нет, поэтому доллар станет выглядеть сильнее евро в текущем году.

Рынки,Константин Правосудов,ЕЦБ,ФРС,
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