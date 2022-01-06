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16 минут назад

Финансист объяснил влияние дорогого газа на евро

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов в беседе с агентством «Прайм» объяснил влияние дорогого газа на евро.

Эксперт: дорогой газ надавит на евро
Фото: PixabayPixabay

По его словам, курс евро как индикатор состояния единой экономики стран Евросоюза, конечно же, реагирует на все основные события в сфере экономики. Финансист пояснил, что такие цены должны распространяться не только на те объемы, которые реализуются на спотовом рынке, но также и на большую часть потребляемого Европой газа.

«Только тогда последствия высокой стоимости энергоносителей начнут значимо сказываться на объемах производства, уровне инфляции, экспортно-импортном балансе», — отметил Тузов.

Он добавил, что нынешние цены на спотовый газ в Европе сейчас «сказываются больше на спекулянтах, чем на экономике». В основном Евросоюз обеспечен поставками газа из-за долгосрочных контрактов с российским «Газпромом» стоимость топлива по которым в четыре-пять раз ниже, чем цены на спотовом рынке.

«Так что это краткосрочное повышение цен на газ существенного влияния на котировки евро не оказывает», — заключил Тузов.

Накануне, 5 января, курс евро на торгах взлетел вышел 86 рублей впервые с сентября 2021 года. Также в ходе торгов Мосбиржи курс доллара поднялся выше 76 рублей. Это случилось впервые с 22 апреля. Курс доллара вырос на 0,77 процента, до 75,94 рублей.

Рынки,Экономика,Газпром,ЕС,
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