Протесты в Казахстане обрушили рубль

Евро вырос выше 87 рублей, а доллар перешагнул планку в 77 рублей, побив рекорд прошлогоднего апреля.

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Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на Московскую биржу.

Курс евро расчетами «завтра» 7.27 мск вырос на 59 копеек и составил 87,41 рубля. Доллар прибавил 47 копеек, до 77,27 рубля.

Эксперты считают, что давление на рубль усилилось после обращения президента Казахстана Токаев в ОДКБ за помощью.

Также против рубля играет снижающиеся котировки нефти: мартовский фьючерс на Brent упал на 1,36% - до 79,7 доллара за баррель.

Еще одним фактором давления выступают ожидания инвесторов встречи глав России и США 10 января.