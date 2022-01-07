Россиянам рассказали, когда ждать укрепления рубля

Если не произойдёт никаких геополитических неприятностей, в 2022 году рубль имеет достаточно высокие шансы на укрепление. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие. Инвестиции» Андрей Кочетков.

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По мнению эксперта, условия для роста российской валюты созданы, в частности, денежно-кредитной политикой Центробанка в конце 2021 года, когда произошло повышение ключевой ставки до 8,5%.

Другим фактором, поддерживающим рубль, должно стать снижение инфляции.

Можно ожидать, что ценовое давление будет постепенно ослабевать, формируя более высокую положительную доходность российской валюты, — рассказал Кочетков.

По мнению аналитика, определяющим месяцем станет январь. Если тенденция на ослабление инфляции будет усиливаться, укрепление российской валюты произойдёт уже в первом полугодии.