Россиянам рассказали, когда ждать укрепления рубля

Если не произойдёт никаких геополитических неприятностей, в 2022 году рубль имеет достаточно высокие шансы на укрепление. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие. Инвестиции» Андрей Кочетков.
По мнению эксперта, условия для роста российской валюты созданы, в частности, денежно-кредитной политикой Центробанка в конце 2021 года, когда произошло повышение ключевой ставки до 8,5%.
Другим фактором, поддерживающим рубль, должно стать снижение инфляции.
Можно ожидать, что ценовое давление будет постепенно ослабевать, формируя более высокую положительную доходность российской валюты, — рассказал Кочетков.
По мнению аналитика, определяющим месяцем станет январь. Если тенденция на ослабление инфляции будет усиливаться, укрепление российской валюты произойдёт уже в первом полугодии.
Ранее аналитики спрогнозировали подорожание бензина на 8–10%, или 5 рублей за литр, в 2022 году.