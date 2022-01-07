Цены на газ в Европе резко упали

Цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. К закрытию торгов февральские газовые фьючерсы подешевели почти на 14 процентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию лондонской биржи ICE.
Если на открытии фьючерсы по индексу голландского TTF стоили почти 1200 долларов, то к концу торгов цена составила 983 доллара.
Пик стоимости был 21 декабря прошлого года, когда цена на газ достигал исторического максимума в 2190,4 доллара. С тех пор стоимость коррекционно снижается.
Также на снижение цены влияют дополнительные поставки СПГ в Европу из США и увеличение выработки электроэнергии на ветряных электростанциях в Европе.
Спотовые цены на газ в Европе на фоне резкого падения выработки электроэнергии из возобновляемых источников поднялись в конце прошлого более чем до 2 тыс. долл. за 1 тыс. куб. м. В ЕС винят в резком росте цен российский «Газпром», который не бронирует дополнительные мощности для прокачки «голубого топлива».
При этом эксперты напомнили, что европейские страны ранее сами отказались от долгосрочных контрактов с «Газпромом», а сейчас вынуждены платить по рыночной цене. В самой российской компании отметили, что «осуществляют поставки газа согласно заявкам потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами».