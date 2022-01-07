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1 час назад

Цены на газ в Европе резко упали

Цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. К закрытию торгов февральские газовые фьючерсы подешевели почти на 14 процентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию лондонской биржи ICE.

Цены на газ в Европе резко упали
Фото: ReutersReuters

Если на открытии фьючерсы по индексу голландского TTF стоили почти 1200 долларов, то к концу торгов цена составила 983 доллара.

Пик стоимости был 21 декабря прошлого года, когда цена на газ достигал исторического максимума в 2190,4 доллара. С тех пор стоимость коррекционно снижается.

Также на снижение цены влияют дополнительные поставки СПГ в Европу из США и увеличение выработки электроэнергии на ветряных электростанциях в Европе.

Цены на газ в Европе приблизились к $1000

Спотовые цены на газ в Европе на фоне резкого падения выработки электроэнергии из возобновляемых источников поднялись в конце прошлого более чем до 2 тыс. долл. за 1 тыс. куб. м. В ЕС винят в резком росте цен российский «Газпром», который не бронирует дополнительные мощности для прокачки «голубого топлива».

При этом эксперты напомнили, что европейские страны ранее сами отказались от долгосрочных контрактов с «Газпромом», а сейчас вынуждены платить по рыночной цене. В самой российской компании отметили, что «осуществляют поставки газа согласно заявкам потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами».

Рынки,Газпром,ЕС,РИА Новости,
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