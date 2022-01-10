Когда курс доллара упадет до ₽70: прогноз эксперта

Наиболее сильными позиции российской валюты могут быть в феврале-апреле 2022 года. Об этом сообщил агентству «Прайм» инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

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«Такая закономерность прослеживается среднестатистически и связана она главным образом с сильными показателями профицита счета текущих операций России в этот период», – пояснил он.

При этом это не гарантирует, что укрепление рубля случится именно в эти сроки, поскольку могут вмешаться другие важные факторы, такие как геополитика, цены на нефть, монетарные условия, спрос на гособлигации.

Что касается цен на нефть, то они, как считает Бахтин, останутся в течение первого квартала на уровне $70 за баррель на фоне регулирования ОПЕК+. Высока вероятность, что курс доллара опустится к 70 рублям в конце зимы. В целом в 2022 году российская валюта будет находиться в районе 70-76 рублей за доллар, полагает Бахтин.

«В геополитике рынки ждут продолжения диалога на высшем уровне между РФ и США. Очередные переговоры намечены на январь. Они могут снять часть геополитической неопределенности по ряду наболевших вопросов. Само то, что контакты на высшем уровне становятся регулярными, уже является позитивным сигналом для покупателей рублевых активов», – отметил эксперт.