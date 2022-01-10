Курс рубля взлетел

В ходе торгов на Московской бирже курс рубля в понедельник, 10 января, взлетел до максимума за последнюю неделю, отыграв падение из-за протестов в Казахстане, свидетельствуют данные площадки.

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Доллар упал ниже 75 рублей впервые с 4 января. По состоянию на 11:09 он торгуется на уровне 74,97 рубля. Евро опустился до 84,9 рубля.

Основные российские фондовые индексы также растут. Индекс Мосбиржи прибавил 0,67 процента, а индекс РТС — 3,22 процента.