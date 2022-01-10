Эксперт назвал шоковые сценарии для рынков

Шоковые сценарии для фондового рынка предсказать весьма проблематично, однако смоделировать несколько вариантов можно, рассказал агентству «Прайм» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.
Одним из главных рисков является высокая инфляция с падением мирового ВВП, отметил эксперт.
«Такой сценарий предполагает, что на фоне энергокризиса цены на энергоресурсы будут оставаться на высоком уровне долгое время, что драматично скажется на росте себестоимости товаров и услуг», — пояснил он.
В этом случае производители столкнутся с убытками, в результате чего начнут повышать цены и одновременно увольнять персонал. В итоге покупательская способность населения сократится из-за высокой инфляции. Центральные банки начнут поднимать ставку рефинансирования, за этим последует сжатие кредитного плеча в мировой экономике, обвал фондовых рынков и падение ВВП.
Второй шоковый сценарий предполагает допущение возможности кризиса отраслевых дефолтов в связи с изменением потребительского спроса, а третий — продолжение пандемии Covid-19.
«Волны пандемии продолжаются, часть мировой экономики уже второй год продолжает страдать от локдаунов. Долговая нагрузка корпораций растет. Экстренные меры по вливанию денежных средств в экономику и субсидирование пострадавших отраслей смогли отодвинуть многие компании от банкротства», — отметил Тузов.
Однако из-за смены потребительских настроений выйти из кризиса у них может не получиться, считает эксперт. Услуги будут заменены системами доставки и прочим. В итоге ближе к весне 2022 года многие компании, вероятно, объявят о банкротстве и закрытии, подытожил Тузов.
В конце декабря главный экономист Bloomberg Economics Том Орлик сообщил, что рост мировой экономики может сократиться в два раза в связи с омикрон-штаммом коронавируса. Эксперт отметил, что наибольшую нагрузку из-за вспышек COVID-19 будут испытывать Германия, Франция и Италия.