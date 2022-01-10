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1 час назад

Гигантскую колонну с украденной США нефтью заметили в Сирии

Гигантскую колонну из бензовозов с украденной нефтью заметили в Сирии близ границы с Ираком. Соответствующие кадры опубликовало близкое к Минобороны России издание «Русская Весна».

На видео, снятом военной авиацией, запечатлены десятки грузовиков, движущихся по трассе М4 к незаконному погранпереходу Эль-Валид. При этом видно, что их сопровождают четыре автомобиля армии США. Известно, что в итоге все они переправились на территорию Ирака.

"Воруют нефть в Сирии": МИД о действиях США

По данным издания, на кадры попал момент незаконного вывоза американцами сирийской нефти, добытой на месторождениях Рмейлан в северо-восточной части провинции Хасеке, где силы США вместе с курдами недавно запустили нефтеперерабатывающий завод. Предполагается, что запуск этого предприятия позволит значительно нарастить объемы похищаемого из региона Аль-Джазира топлива уже в ближайшие месяцы.

«Русская весна»

Как рассказали местные источники, к хищению нефти также причастны арабские шейхи из племени Тай, которые сотрудничают с компанией Delta Crescent, занимающейся переработкой нефти в Сирии.

Ранее представителей США уже неоднократно обвиняли в краже сирийской нефти. В частности, в апреле прошлого года американские военные при поддержке боевиков «Демократических сил Сирии» вывезли из республики более 40 бензовозов с украденной нефтью.

Известно, что до начала вооруженного конфликта в 2011 году Сирия добывала около 380 тысяч баррелей нефти в день. После этого Дамаск потерял контроль над большинством месторождений — они оказались в руках боевиков.

Рынки,Видео,Министерство обороны,МИД,
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