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50 минут назад

Цены на газ в Европе обрушились из-за оттепели

Цены на газ в Германии, которую называют главной экономикой Европы, обрушились на фоне грядущей оттепели. Стоимость электроэнергии упала почти на три процента, отмечает Bloomberg.

Цены на газ в Европе обрушились
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам аналитика Rystad Energy Фабиана Роннингена, на снижении цен сказываются прогнозы погоды.

«Цены на многие месячные контракты также все еще снижаются с "панических" высоких уровней, наблюдавшихся прямо перед Рождеством, когда движение цен было экстремальным», — прокомментировал он.

На фоне грядущего потепления российский «Газпром» практически вдвое сократил поставки газа в Европу через Украину в новогодние праздники. Среднесуточный объем поставок 1-9 января упал до 54 миллионов кубометров. Это на 55 процентов меньше последней декады декабря 2021 года.

Поставки российского газа в Европу обрушились

Ранее вице-премьер России Александр Новак назвал холодную зиму одной из основных причин роста цен на газ в Европе. Он указал, что Еврокомиссия «целенаправленно» отказывается от долгосрочных контрактов в пользу спотовых контрактов. В результате летом европейские страны столкнулись с ситуацией, когда им не удалось заполнить хранилища, а зимой из-за низких температур на три недели сократилось время для закачки в подземные хранилища.

Рынки,Александр Новак,Газпром,Еврокомиссия,Bloomberg,
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