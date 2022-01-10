Цена биткоина обрушилась ниже 40 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные Coindesk. Это произошло впервые с августа 2021 года. Во время торгов в понедельник, 10 января, стоимость самой популярной криптовалюты опускалась до 39,83 тысяч долларов.

Цена биткоина стала падать в январе на фоне событий в Казахстане. Во время акций протеста там отключили интернет, а страна до недавнего времени являлась второй в мире по объемам майнинга. Также на падении курса сказались новости из США: Федеральная резервная система (ФРС) объявила о готовности повышать процентную ставку быстрее и начать делать это раньше. Фондовый рынок отреагировал сильным падением, а в последнее время он коррелирует с криптовалютами.