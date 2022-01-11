Попробуй угадай. Что будет с рублем, нефтью и ценами в 2022 году?

В 2021 год мир вступал со смешанными чувствами: с тревогой по поводу продолжения пандемии коронавируса, надеждой на ее окончание и восстановление мировой экономики. В итоге оправдались ожидания и оптимистов, и пессимистов: отрасли и страны начали открываться одна за другой, но обнажились другие проблемы. США, к примеру, столкнулись с дефицитом рабочей силы из-за того, что многие работники воспользовались коронавирусным простоем и вышли на пенсию. В России впервые за несколько лет инфляция более чем вдвое обогнала целевой показатель в четыре процента (и это только по официальным данным). Чего ждать от следующего года, не знает никто. Но аналитики все равно пытаются предугадать хотя бы основные события и обстоятельства наступившего года. Перспективы рубля и инфляции, а также главные экономические тренды года — в консенсус-прогнозе «Ленты.ру».

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Позапрошлый год, признанный многими худшим в истории человечества, своей непредсказуемостью оправдал любые ошибки в прогнозах финансистов. В 2021-й тем не менее большинство из них смотрело с оптимизмом. Среднее значение курса валют в их предсказаниях равнялось 71,4 рубля за доллар и 84,7 рубля за евро. Самые смелые надеялись, что американская валюта будет торговаться за 66 рублей, а общеевропейская — за 78 рублей. В действительности в последний торговый день года доллар можно было купить за 73,75 рубля, евро — за 83,35 рубля. Таким образом, российская валюта не оправдала надежд по отношению к доллару и немного превзошла ожидания в сравнении с евро.

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Нынешние прогнозы специалистов сильно разнятся. Среди них есть и очень смелые 67 рублей за доллар к концу 2022 года, и пессимистичные 80 рублей. Старший аналитик «Сбер Управление активами» Владислав Данилов предсказывает укрепление рубля до 70-72 за доллар на фоне сохранения высоких цен на российское экспортное сырье, геополитической стабильности и сохранения уверенного макроэкономического положения России (низкий госдолг, достаточный уровень резервов, консервативная бюджетная и монетарная политика).

Его коллеги из Sber CIB Investment Research считают, что в 2022 году от российской национальной валюты можно ждать настоящего прорыва: «Мы ждем, что рубль укрепится в следующем году и в первом квартале может составить 72 за доллар, а к концу года — 67 рублей за доллар. Этому поспособствует сразу несколько факторов. Во-первых, мы ожидаем снижения геополитической напряженности — на начало следующего года намечены переговоры России, США и НАТО. Во-вторых, ЦБ придется сокращать текущие покупки валюты в рамках бюджетного правила из-за предстоящих инвестиций 1,6 триллиона рублей из ФНБ». Наконец, уверены финансисты, важную роль сыграет рост европейских цен на газ, поставки которого обеспечивают экспортную выручку, продаваемую на внутреннем рынке за рубли.

Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов считает, что к концу текущего года доллар можно будет купить за 76,5 рубля, таким образом 2022-й станет продолжением «рекордного по продолжительности периода недооцененности рубля». Старший экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр Исаков называет в качестве наиболее вероятного сценария 71,5 рубля за доллар. «При плавающем режиме валютный курс всегда соответствует фундаментальным факторам, и мы скорее предлагаем рассуждать в терминах того, насколько сами фундаментальные факторы — прежде всего суверенный риск и цены сырья — находятся на равновесных уровнях. Мы оцениваем сложившийся уровень суверенного риска как завышенный против исторической нормы», — говорит Исаков.

В будущее с надеждой

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин прогнозирует 70-76 рублей за доллар. По его мнению, иностранных инвесторов в 2022 году будут привлекать российские активы, во многом из-за растущих на фоне повышенной инфляции ставок. Андрей Маслов из инвесткомпании «Финам» прогнозирует широкий диапазон курса российский валюты — от 71 до 78 рублей за доллар. Станислав Мурашов и Григорий Чепков из Райффайзенбанка ожидают укрепления рубля до 70,4 за доллар, Павел Журавлев из банка «Ренессанс Кредит» тоже очерчивает широкий коридор от 70 до 77 рублей за доллар.

«Риски в отношении рубля в наступившем году обещают быть достаточно сбалансированными. В пользу российской валюты будут играть сильный профицит текущего счета (раздел платежного баланса, отражающий поступление в страну и отток из нее иностранной валюты в качестве платы за товары и услуги, — прим. «Ленты.ру») на фоне высоких цен на сырьевые товары и жесткая позиция Банка России в отношении процентных ставок, которая поддерживает инвестиционную привлекательность рублевых активов. На другой чаше весов необходимо отметить переход в 2022 году ведущих мировых центробанков к ужесточению политики, что неминуемо окажет давление на все валюты развивающихся стран», — отмечают аналитики «Тинькофф инвестиций». По их мнению, через год доллар будет стоить 76-77 рублей, но не исключено и его временное укрепление до 80.

Наконец, Альфа-банк считает, что к концу 2022 года за один доллар можно будет купить 80 рублей — из-за геополитического фактора и ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые должны повысить интерес иностранцев к доллару и, напротив, охладить его к валютам и активам развивающихся стран.

Курс евро финансисты предсказывают куда осторожнее. В Sber CIB Investment Research уверены, что единая европейская валюта к концу года будет торговаться по 72 рубля. Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций» прогнозирует 80-86 рублей за евро, Станислав Мурашов и Григорий Чепков из Райффайзенбанка сходятся на курсе 80, а Павел Журавлев из «Ренессанс Кредита» называет интервал в 79-87 рублей за евро.

Заработок по-черному

Еще один крайне важный для российской экономики вопрос касается цен на нефть. От них зависит значительная часть зарубежной выручки, на которую экспортеры будут покупать рубли, тем самым укрепляя курс национальной валюты. К тому же нефтегазовые доходы бюджета (налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины) по-прежнему составляют около трети всех поступлений в казну. Год назад опрошенные «Лентой.ру» аналитики предсказывали цену барреля нефти европейской марки Brent в 52,2 доллара. 30 декабря февральский фьючерс торговался по 78,7 доллара за баррель, намного превзойдя все ожидания.

Между тем специалисты по-прежнему воздерживаются от слишком смелых прогнозов. Владимир Дмитрук из «Сбер Управление активами» не называет точных значений, но полагает, что к концу года баррель Brent будет стоить меньше 75 долларов. «Основные прогнозы инвестиционных банков и энергетических агентств практически единогласно указывают на профицит на рынке нефти к концу 2022 года, так как по плану наращивания добычи ОПЕК+ добыча нефти 2022 года превысит доковидный 2019 год. При этом спрос на нефть все же вряд ли ощутимо превысит значения доковидного 2019 года, что и приведет к профициту на рынке и соответствующему снижению цены относительно текущих уровней», — говорит Дмитрук. Дополнительными возможными импульсами к снижению он называет введение новых локдаунов из-за омикрон-штамма коронавируса и снятие санкций с Ирана, включающих в себя запрет на экспорт нефти.

В Sber CIB Investment Research считают, что цены на нефть в 2022 году не опустятся ниже 70 долларов за баррель и, вероятно, останутся в диапазоне 70-80 долларов. «Что будет влиять на котировки? В первом полугодии рынок, вероятно, окажется под давлением из-за решения крупнейших стран использовать нефть из стратегических резервов и сезонного падения спроса. Во втором полугодии спрос сезонно сильнее, кроме того, свою роль сыграет и необходимость восполнить объемы, ранее поставленные на рынок из стратегических резервов», — отмечают эксперты.

Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов ожидает «сдержанно нисходящей динамики» нефтяных котировок. В качестве причин он называет предстоящее сворачивание стимулирующих программ в США, снижение темпов роста мировой экономики и распродажу нефти из стратегических запасов сразу нескольких стран. В итоге к концу года баррель Brent будет стоить 63-65 долларов, а на рынке установится бэквордация — аномальное состояние, при котором контракты с отдаленным сроком исполнения стоят дешевле тех, расчет по которым случится раньше. Аналитики «ВТБ Капитала» ожидают снижения цены до 72,7 доллара за баррель.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин прогнозирует 68 долларов за баррель: «Ожидается, что баланс на мировом рынке нефти вернется к профициту, дополнительное давление на котировки commodities может оказать укрепление доллара США вследствие ожидаемого повышения ставки ФРС [что затруднит инвестиции в развитие и ослабит спрос в том числе на нефть]». Андрей Маслов из «Финама» тоже проявляет осторожность, но добавляет, что общее восстановление экономики во многих странах позволит котировкам оставаться в «комфортном диапазоне» 65-75 долларов за баррель.

Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук называют цену 72,5 доллара за баррель, Павел Журавлев из «Ренессанс Кредита» — 72 доллара. «Тинькофф Инвестиции» прогнозируют сохранение уровня 70-80 долларов, а Альфа-банк — 60-65 долларов.

По карману

Еще один важнейший экономический показатель, касающийся каждого жителя страны, — инфляция. В экономической науке существует сразу несколько так или иначе связанных с ней измерений: подсчитывают инфляцию спроса, издержек, структурную инфляцию, ожидаемую, экспортируемую, импортируемую, производственную, продовольственную. Однако обычно под этим словом подразумевают индекс потребительских цен — динамику стоимости основных товаров и услуг, которыми пользуется население. Год назад специалисты предполагали, что по итогам 2021-го инфляция не превысит 3,5 процента, что должно было оказаться даже ниже целевого уровня Центробанка. Но в реальности рост цен превысил его более чем в два раза и составил 8,4 процента — так на стране отразились восстановление экономики, стремление бизнеса компенсировать коронавирусные потери и другие факторы.

Опрошенные «Лентой.ру» специалисты сходятся во мнении, что рост цен в 2022 году замедлится и начнет возвращаться к приемлемым значениям. Владислав Данилов из «Сбер Управление активами» называет ориентир в 4 процента. С ним согласны представители Sber CIB Investment Research, добавляющие, что существуют значительные риски роста до 5 процентов. Старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич предсказывает рост цен на 4,5-5 процентов — при условии снижения стоимости сельскохозяйственной продукции. Дополнительными факторами послужат ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и Европейского центробанка, а также укрепление рубля.

Денис Попов из Промсвязьбанка ожидает инфляцию в 5,7 процента по состоянию на конец года: «Наибольшее снижение мы ждем по продовольственному сегменту — прогноз на конец 2022 года 5,5 процента год к году, после ожидаемых 10,5 процента на конец 2021 года. Снижение будет достигнуто за счет мер властей по защите внутреннего рынка от импортируемой инфляции, а также на фоне улучшения ситуации в сельском хозяйстве. Способствовать торможению инфляции также будет высокая база 2021 года». Александр Исаков из «ВТБ Капитала» считает наиболее вероятным результатом по итогам года подорожание основных товаров и услуг на 5,4 процента. При этом он ожидает от властей пересмотра методики подсчета инфляции — с включением в нее стоимости жилья.

Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций» рассчитывает на годовую инфляцию в 5 процентов. «Важно отметить, что уровень инфляции в России также будет зависеть от ряда внешних факторов, включая перебои в поставках в мире и сохранение повышенной инфляции в странах с развитой экономикой», — говорит он. Руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая уверена, что 2022-й станет годом снижения инфляции по всему миру, в том числе и в России. «На конец года возможно достижение 4,5-5 процентов, но есть риски, что инфляция закрепится выше», — отмечает финансист.

Павел Журавлев из «Ренессанс Кредита» советует не забывать об инфляционных ожиданиях населения, которые зачастую влияют на рост цен больше, нежели объективные факторы. В декабре они выросли до 14,8 процента, а значит, ждать слишком резкого снижения не стоит. По мнению Журавлева, инфляция в 2022-м составит 4,5-5 процентов. Аналитики Альфа-банка, в свою очередь, прогнозируют 6 процентов.

Твердой рукой

Борьба со слишком резким ростом цен — наравне с обеспечением стабильности курса рубля — является одной из главных задач Центробанка. Для ее достижения он применяет два основных инструмента: назначает норматив обязательных резервов — средств, которые банки хранят на счетах регулятора и не могут выдавать в качестве кредитов, а также устанавливает ключевую ставку. От нее зависит стоимость заемных средств в рублях, а заодно доходность вложений на внутреннем рынке. Чем выше ставка, тем меньше стимула у компаний инвестировать в развитие, а у населения тратить, провоцируя рост спроса и цен. Еще в начале 2021 года ключевая ставка находилась на рекордно низком для современной России уровне в 4,25 процента, но уже в декабре регулятор поднял ее до 8,5 процента — самого высокого значения за последние четыре года.

От 2022-го аналитики ждут снижения ключевой ставки, но уверены, что оно будет умеренным. Владислав Данилов из «Сбер Управление активами» считает наиболее вероятным показатель восемь процентов к концу года, его коллеги из Sber CIB Investment Research ставят на 8,25 процента. Денис Попов из Промсвязьбанка полагает, что ЦБ еще не достиг пика повышения ставки — уже в первом квартале она может достичь 9,5 процента. Однако затем по мере снижения инфляции тенденция пойдет на спад, и к концу года ставка будет зафиксирована на уровне 8,5 процента.

Александр Исаков из «ВТБ Капитала» склоняется к тому, что в конце декабря ключевая ставка будет равняться 8 процентам. Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций» дает смелые предсказания о снижении ставки сразу до 6 процентов, Ольга Беленькая из «Финама» настроена осторожнее и прогнозирует 7 процентов. Начальник отдела инвестиционной аналитики «Ренессанс» кредита» Павел Журавлев считает, что ЦБ «пока не добрал необходимой жесткости денежно-кредитных условий» и на первых заседаниях нового года поднимет ставку еще выше. Однако затем она вернется к уровню 8-8,25 процента.

Аналитики «Тинькофф Инвестиций» отмечают, что Россия в значительной степени «импортирует» инфляцию из США и Европы, где она в настоящий момент только растет. Это означает, что ждать резких перемен в политике ЦБ не стоит. К концу года ставка немного снизится — до 7,5-8 процентов, считают финансисты. «На данный момент вполне возможным выглядит сценарий ускорения инфляции до 9-9,5 процента год к году в первом квартале, мы теперь вполне допускаем, что ставка может приблизиться к 10 процентам на пике цикла повышения», — отмечают в Альфа-банке.

7,9 % будет равняться ключевая ставка ЦБ в конце 2022 года согласно консенсус-прогнозу опрошенных «Лентой.ру» аналитиков

Дадут жести

Также «Лента.ру» попросила аналитиков назвать главный финансово-экономический тренд 2022 года. Владислав Данилов из «Сбер Управление активами» считает, что главными трендами в новом году станут долгожданное ужесточение монетарной политики ФРС (на данный момент ее ставка продолжает держаться на уровне 0-0,25 процента) и рост интереса к Китаю и его рынкам. Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций» считает, что не только ФРС, но и большинство мировых регуляторов в наступившем году перейдет к циклу повышения ставок, пытаясь не допустить дальнейшего роста цен и перегрева экономики.