Крах стартапов и возврат к "традиционным ценностям". Фондовый рынок — итоги и прогнозы

В особой зоне риска могут оказаться акции многочисленных инновационных компаний с недолгой рыночной историей. Характерным примером подобной ситуации является затяжное падение стоимости бумаг компании ContextLogic Inc. (WISH). Ее основной продукт представляет собой одну из многочисленных платформ для электронной коммерции. Успешное размещение акций WISH по $24 за штуку состоялось в конце 2020 года на волне всплеска интереса к онлайн-ретейлу в связи с пандемией коронавируса. Однако через год с небольшим эти бумаги торгуются в районе $2,8, то есть почти в девять раз дешевле.