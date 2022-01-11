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1 час назад

Цены на нефть выросли на фоне событий в Казахстане и пандемии в Китае

Мировые цены на нефть растут на фоне опасений инвесторов, связанных с возможными перебоями поставок нефти из Казахстана. Также инвесторы ожидают новостей о распространении «омикрон»-штамма в Китае, пишет The Wall Street Journal.

Цены на нефть отреагировали на события в Казахстане
Фото: ТАССТАСС

Как свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures, по состоянию на 07:59 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,43%, до $81,22 за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,63%, до $78,73. Это происходит на фоне событий в Казахстане и ожидания новостей о распространении «омикрон»-штамма в Китае.

Есть опасения, что растущее число случаев заражений может привести к ещё большему ограничению транспортного движения, что снизит спрос у одного из крупнейших в мире потребителей нефти, — отмечают эксперты.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия в 2022 году восстановит объёмы добычи нефти на 85% от максимального уровня сокращения, которое было в мае и июне 2020 года. По его словам, пока распространение в мире «омикрон»-штамма коронавируса не влияет на спрос на топливо из-за низкой доли госпитализации, нужно продолжать исполнять свои обязательства, которые ОПЕК+ брала на себя в рамках повышения добычи.

Эксперт назвал шоковые сценарии для рынков

Ранее по итогам заседания ОПЕК+ было принято решение в феврале увеличить добычу на 400 тысяч тонн баррелей в сутки.

Рынки,Александр Новак,Wall Street Journal,
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