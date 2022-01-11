Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что вероятность «схлестнуться» в новом году высока у валютной пары евро/доллар США. В беседе с агентством «Прайм» она напомнила, что основным инструментом валютных войн является девальвация национальных валют по отношению к иностранным.

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«Высокий уровень инфляции на рынках развитых стран, в частности, в США, приведет к росту процентных ставок в рамках проводимой центральными банками монетарной политики, что может также спровоцировать отток капитала с развивающихся рынков», — заявила профессор.

По ее словам, рубль имеет все шансы обесцениться на 5-7% уже к середине 2022 года в связи с пандемией, высокими процентными ставками в мире, а также отставанием спроса на нефть на фоне замедления мирового экономического роста из-за штаммов COVID-19. Однако благодаря рекордному объему золотовалютных резервов и довольно жесткой монетарной политике Банка России вероятно «мягкое» обесценение рубля в 2022 году, считает Финогенова.

«В случае реализации геополитических рисков, в частности, эскалации санкционной риторики по отношению к России и нового витка конфликта с Украиной, можно ожидать относительно высоких цен на газ, которые ЕС будет вынужден оплачивать. Это может привести к укреплению доллара и ослаблению евро, по крайней мере в первом квартале 2022 года», — указала эксперт.