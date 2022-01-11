Аналитики дали прогноз на курс рубля к концу 2022 года

В 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Среди главных причин - вероятное снижение геополитической напряженности и рост мировых цен на топливо, пишет «Лента.ру» со ссылкой на экспертов рынка.

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По мнению экспертов, курс доллара к концу 2022 года составит примерно 73,4 рубля, евро — 79,5 рубля. Минимум, считают аналитики, к концу декабря за доллар будут давать 67 рублей, за евро – 72 рубля. Максимум - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.