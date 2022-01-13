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48 минут назад

Инвестор рассказал о переменах на рынке золота

Золото всегда имело репутацию одного из надежных защитных активов в периоды неопределенности и кризиса, однако сейчас не самое лучшее время для инвестиций в этот драгоценный металл. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщил партнер инвестиционной компании Anderida Financial Group Сергей Макаров.

«При рекордной инфляции доллара порядка семи процентов золото не привлекло массового инвестора в том же объеме, как это было раньше. Так, отток средств из ETF, обеспеченных золотом, стал в 2021 году максимальным за восемь лет и составил 173 тонны золота на сумму 9,1 миллиарда долларов», — рассказал эксперт.

Как отметил собеседник агентства, отношение к золоту в инвестиционной среде стало меняться. Прежде всего, драгоценного металла в мире объективно ежегодно добывается ограниченное количество. По словам Макарова, в 2021 году недвижимость, а также криптовалюта были более популярными, чем золото.

Макаров указал на то, что к концу ноября 2021 года инфляция в США стала рекордной за последние 40 лет и цены на золото стали расти после снижения в первой половине года.

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Так как Федеральная резервная система планирует свернуть программу количественного смягчения к марту, покупка золота сейчас будет нелучшей идеей. После первого квартала 2022 года цена на него может снизиться, считает эксперт.

При этом инвестор отметил, что людям, ориентированным на долгосрочные инвестиции, следует покупать акции золотодобывающих компаний. Если заработать на приросте стоимости в моменте не получится, то можно будет получить дивиденды, заключил Макаров.

Ранее старший аналитик инвестиционной группы «Атон» Михаил Ганелин заявил, что на долгом горизонте можно полагаться на доллар, золото и недвижимость. Он посоветовал, но с осторожностью консервативного инвестора и оглядкой на возможные высокие риски, рассмотреть облигации, в том числе корпоративные, а также акции, в большей степени дивидендные, поскольку они могут давать гарантированный доход.

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