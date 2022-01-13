Заявление МИД обвалило российский рынок

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На момент публикации индекс Мосбиржи снизился на 2,3 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии. Лидерами падения стали акции «Сургутнефтегаза» (минус 4,97 процента), «Норникеля» (минус 4,9 процента), а также депозитарные расписки ретейлера FixPrice (минус 4,2 процента).

Рост показали акции «Русала» (плюс 0,8 процента), Магнитогорского металлургического комбината (плюс 0,5 процента) и депозитарные расписки на бумаги HeadHunter (плюс 0,3 процента).

Курс доллара равнялся 75,1 рубля, что на 0,42 рубля, или на 0,5 процента, ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Курс евро равнялся 86,1 рубля, что на 0,62 рубля, или на 0,7 процента, ниже закрытия предыдущих торгов.