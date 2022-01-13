Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 74.57EUR 85.46
Войти в почту

Заявление МИД обвалило российский рынок

Заявление замглавы МИД Сергея Рябкова обвалило российский фондовый рынок, свидетельствуют данные Московской биржи.

Заявление МИД обвалило российский рынок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На момент публикации индекс Мосбиржи снизился на 2,3 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии. Лидерами падения стали акции «Сургутнефтегаза» (минус 4,97 процента), «Норникеля» (минус 4,9 процента), а также депозитарные расписки ретейлера FixPrice (минус 4,2 процента).

Рост показали акции «Русала» (плюс 0,8 процента), Магнитогорского металлургического комбината (плюс 0,5 процента) и депозитарные расписки на бумаги HeadHunter (плюс 0,3 процента).

Курс доллара равнялся 75,1 рубля, что на 0,42 рубля, или на 0,5 процента, ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Курс евро равнялся 86,1 рубля, что на 0,62 рубля, или на 0,7 процента, ниже закрытия предыдущих торгов.

Обвал произошел на фоне заявлений замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, который прокомментировал ход переговоров между Россией, США и НАТО по поводу «гарантий безопасности», которых Москва решила добиваться от Вашингтона и Брюсселя. Представитель министерства считает, что встречи не принесли значительных результатов, и не видит причин проводить их вновь в обозримом будущем.

Рынки,Сергей Рябков,Норникель,Магнитогорский металлургический комбинат,Сургутнефтегаз,Русал,НАТО,Московская биржа,МИД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители