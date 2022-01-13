России пообещали замедление экономического роста

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Рост реального ВВП России в 2022-м и 2023 годах окажется ниже, чем в прошлом, когда экономика восстанавливалась от кризиса. Вместе с тем отставание от среднемировых темпов ускорится. Об этом говорится в экономическом прогнозе швейцарского банка Credit Suisse на 2022 год, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

По оценке организации, в 2021 году ВВП России вырос на 4,4 процента, в текущем показатель замедлится до 2,4 процента, в 2023-м окажется несколько лучше — 2,7 процента. Мировая экономика покажет рост в 4 процента после 5,8 процента в прошлом году.

Эксперты пообещали сохранение повышенной по сравнению с таргетом инфляции. В конце 2022 года она составит 5 процентов, но в 2023-м придет к целевому показателю в 4 процента. В связи с этим ключевая ставка Центробанка снижаться в текущем году не будет, а до 7 процентов она дойдет только к концу следующего года.

В то же время в отчете отмечается, что прогноз подразумевает отсутствие новых геополитических осложнений. В настоящее время Россия стремится пересмотреть сложившийся статус-кво в отношениях с Западом, что может повлечь за собой новые риски. Введение жестких санкций и закрытие страны для внешних инвестиций ударит по экономическому росту.

В Credit Suisse считают риск такого развития событий минимальным, полагая, что к концу первого квартала стороны договорятся, но не могут игнорировать его полностью. В том числе потому, что это обстоятельство снижает стоимость российских активов по сравнению с реальным уровнем и замедляет принятие инвестиционных решений.