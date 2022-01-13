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22 минуты назад

Цена на газ в Европе заметно выросла после заявлений Рябкова

Стоимость газа в Евросоюзе в ходе торгов выросла почти до 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров после заявления замглавы МИД Сергея Рябкова о том, что Россия найдет альтернативы в случае введения новых санкций США.

Цена на газ в Европе резко выросла после заявлений Рябкова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рост стоимости газа за день составляет 12%, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 996 долларов за 1 тыс. кубометров или 84,1 евро за МВт ч.

Ранее в четверг Рябков заявил, что США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по гарантиям безопасности.

После этого курс рубля потерял около 50 копеек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по принципиальным вопросам в ходе переговоров России и НАТО зафиксированы разногласия, это можно зачесть в минус состоявшихся раундов.

Рынки,Сергей Рябков,Дмитрий Песков,НАТО,МИД,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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