Заполненность газом хранилищ Европы опустилась ниже 50%

Заполненность газом подземных хранилищ (ПХГ) Европы накануне опустилась ниже 50%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Впервые за все время наблюдений с 2011 года это произошло так рано с начало года.

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Отбор газа из ПХГ Европы 12 января составил 814,66 млн куб. м. В то же время закачка в хранилища оказалась равна лишь 22,64 млн куб. Таким образом, европейские ПХГ уже заполнены менее чем наполовину - на 49,33%. Ранее самое быстрое с начала календарного года снижение запасов хранилищ ниже 50% было достигнуто 19 января 2017 года. В текущем году этот показатель был достигнут на целую неделю раньше.

Сейчас в европейских хранилищах находится порядка 53,26 млрд куб. м газа - на 17,7 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.

Стоит отметить и увеличение потоков газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы на фоне роста числа танкеров, перевозящих сжиженный газ из США в Европу. В последние дни они являются рекордными для этого периода времени и составляют порядка 360-380 млн куб. м в сутки.

Запасы СПГ в европейских резервуарах хранения сжиженного газа также достаточно высокие для середины января: на 25% выше, чем в прошлом году, и на 15% больше среднего показателя для текущих дат за последние пять лет.