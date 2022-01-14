Курс рубля резко рухнул по отношению к мировым валютам

Курс рубля в четверг, 13 января, резко снизился по отношению к мировым валютам, фондовый рынок упал более чем на 20%. Индекс МосБиржи упал на 2,04%, до 3752,03 пункта, о чём свидетельствую данные площадки.

Во время торгов уровень падения достигал 2,44%, а к концу торгов индекс закрылся на отметке 3675 пунктов, потеряв 4% и упав до минимума с 24 декабря. Это падение стало максимальным с апреля 2020 года. Долларовый индекс РТС на закрытии торгов достиг 1517 пунктов, что почти на 6% ниже закрытия среды. Евро по состоянию на 17:48 мск вырос на 1,56 рубля, до 87,06 рубля. Доллар на 18:06 мск вырос на 1,8%, до 76,05 рубля.

Причиной падения могло стать заявление замглавы МИД Сергея Рябкова о том, что Россия найдёт альтернативы в случае введения новых американских санкций. Оно было сделано на фоне представления в сенат США группой демократов законопроекта, в котором предусматриваются новые санкции в отношении России на случай вторжения на Украину. В частности, это запрет на операции с первичным и вторичным госдолгом РФ.