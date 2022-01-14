Фондовый рынок РФ рухнул

Индекс Мосбиржи 14 января на 12:39 мск упал в ходе торгов на 2,05%, до 3599,43 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз индекс Мосбиржи был на уровне ниже 3600 пунктов 14 декабря 2021 года. Индекс РТС снизился на 1,58%, до 1493,08 пункта. Он опустился ниже 1500 пунктов впервые с 4 мая 2021 года.

Рынок акций РФ открылся в пятницу коррекционным ростом цен blue chips после обвала, произошедшего накануне в связи с геополитическим фоном.

Накануне, 13 января, индекс Мосбиржи упал на 3,49%, до 3690 пунктов, индекс РТС – на 5,58%, до 1522 пункта. Больше всего подешевели акции ВТБ, они потеряли 7,44%. Также негативную динамику после дивидендного гэпа продемонстрировали бумаги «Норникеля» (-6,66%).

Рубль 13 января подешевел к доллару и евро после слов замглавы МИДа Сергея Рябкова о том, что США и НАТО не готовы идти навстречу России по вопросам гарантий безопасности. Согласно данным Московской биржи, к вечеру 13 января курс рубля упал на 83 копейки по отношению к доллару, до 75,53 рубля. Падение к евро составило 1,2 рубля — за европейскую валюту давали 86,72 рубля.