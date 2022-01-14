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1 час назад

Китай и США могут обрушить рынок нефти

Китай выпустит сырую нефть из своих стратегических резервов во время новогодних праздников по лунному календарю, которые начнутся 1 февраля. Это будет сделано в рамках плана, согласованного с США и с другими крупными потребителями нефти с целью снижения цен на сырье. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

США и Китай приготовились обрушить рынок нефти
Фото: ReutersReuters

В конце 2021 года Китай согласился выпустить определенное количество нефти из своих запасов в зависимости от уровня цен.

«Китай согласился выпустить относительно больший объем, если нефть будет выше $85 за баррель, и меньший объем, если нефть останется на уровне около $75», — сообщил источник агентства.

Президент США Джо Байден обсудил возможность скоординированного выпуска запасов сырой нефти с лидерами стран-потребителей, включая Японию, Южную Корею и Индию.

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Похоже, американский лидер добился в этом определенных успехов, и цены на нефть могут существенно просесть, если страны будут действовать слаженно.

Рынки,Джозеф Байден,
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