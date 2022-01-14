США и Китай приготовились обрушить рынок нефти

Китай выпустит сырую нефть из своих стратегических резервов во время новогодних праздников по лунному календарю, которые начнутся 1 февраля. Это будет сделано в рамках плана, согласованного с США и с другими крупными потребителями нефти с целью снижения цен на сырье. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.