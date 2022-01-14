Курс евро взлетел

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже 14 января к 14:58 мск вырос на 0,8%, до 88,02 рубля, следует из данных площадки.

В последний раз курс евро достигал такого значения 20 июля 2021 года.

Курс доллара, в свою очередь, поднялся на 64 копейки, до 76,9 рубля.

Рубль начал слабеть после заявлений МИД России 13 января о неготовности США и НАТО идти навстречу требованиям Москвы по гарантиям безопасности.

Согласно данным Московской биржи, к вечеру 13 января курс рубля упал на 83 копейки по отношению к доллару, до 75,53 рубля. Падение к евро составило 1,2 рубля — за европейскую валюту давали 86,72 рубля.

Аналитик банка Санкт-Петербург Виктор Григорьев заявил РБК, что определенный негатив для рубля обусловлен, в частности, рекордными объемами покупки валюты со стороны Банка России в рамках бюджетного правила. Минфин в рамках «бюджетного правила» в период с 14 января 2022 года по 4 февраля 2022 года направит на покупку иностранной валюты и золота 585,9 млрд рублей. Новые покупки будут почти на 50% выше, чем месяцем ранее.