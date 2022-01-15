Какие облигации окажутся устойчивыми к скачкам инфляции?

Андрей Тарасов, финансовый аналитик компании “Винвестор”, заявил “РИА Новости”, что во второй половине года инфляция может начать снижаться, а от её скачков инвесторов защитят облигации с фиксированным доходом.

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Итак, из каких активов стоит формировать портфель на 2022 год? Флоатеры (облигации с плавающей ставкой) теряют свою привлекательность, так как центробанки активно борются с инфляцией. А вот облигации эмитентов с фиксированным купоном напротив стали гораздо актуальнее для покупки. По словам эксперта, такое решение может принести хорошую реальную доходность в течение нескольких лет, так как в России есть предпосылки для снижения уровня инфляции в ближайшие 2 года или быстрее.

Также, по мнению Тарасова, инвесторам стоит обратить внимание на просевшие в цене акции крупных российских и китайских компаний, в первую очередь технологических. В пользу "голубых фишек" говорят прогнозы о цене на нефть: на фоне восстановления мировой экономики она должна будет вырасти, что повлечёт за собой повышение цены этих акций.