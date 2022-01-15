Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-2° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
36 минут назад

Какие облигации окажутся устойчивыми к скачкам инфляции?

Андрей Тарасов, финансовый аналитик компании “Винвестор”, заявил “РИА Новости”, что во второй половине года инфляция может начать снижаться, а от её скачков инвесторов защитят облигации с фиксированным доходом.

Какие облигации окажутся устойчивыми к скачкам инфляции?
Фото: Финансовая газетаФинансовая газета

Итак, из каких активов стоит формировать портфель на 2022 год? Флоатеры (облигации с плавающей ставкой) теряют свою привлекательность, так как центробанки активно борются с инфляцией. А вот облигации эмитентов с фиксированным купоном напротив стали гораздо актуальнее для покупки. По словам эксперта, такое решение может принести хорошую реальную доходность в течение нескольких лет, так как в России есть предпосылки для снижения уровня инфляции в ближайшие 2 года или быстрее.

Также, по мнению Тарасова, инвесторам стоит обратить внимание на просевшие в цене акции крупных российских и китайских компаний, в первую очередь технологических. В пользу "голубых фишек" говорят прогнозы о цене на нефть: на фоне восстановления мировой экономики она должна будет вырасти, что повлечёт за собой повышение цены этих акций.

К тому же, в 2022 году ожидается, что государство смягчит регуляционные меры в отношении технологических компаний. Стоит обратить внимание на акции "Сбербанка", "Газпрома", "Роснефти" и крупные китайские компании, которые торгуются на Московской бирже: AliBaba, JD.com, Baidu, фонд китайских компаний от FinEx (FXCN).

Рынки,Обвал рубля ,Прогноз эксперта,Андрей Тарасов,Baidu,Alibaba,Роснефть,Газпром,Московская биржа,Сбербанк России,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители