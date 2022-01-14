Эксперты обсудили этику цифровой приватности граждан

Дмитрий Самарцев, директор компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE (входит в экосистему Сбера) выступил модератором панельной дискуссии «ʺСиндром Сноуденаʺ в построении цифрового государства», прошедшей в рамках Гайдаровского форума в Москве. Участниками сессии стали Анна Серебряникова, президент Ассоциации больших данных (АБД), и Александр Хинштейн, председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Спикеры сошлись во мнении, что сохранить приватность частной жизни в эпоху цифровых технологий становится всё сложнее, злоумышленники «охотятся» за данными пользователей и страх населения перед утечками растет. По озвученной в рамках сессии статистике, 42% граждан РФ не уверены в безопасности своих данных, также 79% россиян плохо информированы по теме данных. Поэтому государству и бизнесу необходимо прикладывать больше усилий для обеспечения цифровой безопасности населения, а также лучше информировать пользователей о том, как обрабатываются и хранятся их данные.

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Мы можем долго рассуждать о том, что можно, и что нельзя делать человеку в современных реалиях для того, чтобы обезопасить себя в цифровом пространстве. Очевидно, что частные рекомендации проблему не решат. Необходимо не только научиться быстрее адаптироваться к технологическим трендам и широко внедрять меры защиты от различных киберугроз, но и активно продвигать принципы цифровой гигиены, внедрять их в сознание человека с самых малых лет

Дмитрий Самарцев

Директор BI.ZONE

Нужно более четко и прозрачно рассказывать гражданам для чего собирают их данные, как используют и какую пользу каждый человек и общество в целом могут от этого получать. Сейчас около 80% населения не понимают разницы между различными видами данных — это необходимо исправлять. С детьми такая же ситуация — их нужно учить ответственно пользоваться современными технологиями и вырабатывать правильное отношение к цифровой гигиене, такую работу мы в ассоциации будем вести в этом году

Анна Серебряникова

Президент Ассоциации больших данных (АБД)

Главное — это четкое соблюдение и исполнение законодательства всеми участниками процесса. Государством, бизнесом, пользователями, и иностранным бизнесом в том числе. Также важна прозрачность — все сущностные решения, которые принимаются в цифровой среде, должны приниматься максимально гласно и открыто. Наше законодательство одно из самых совершенных и демократических цифровых законодательств в мире, и я уверен, что мы и дальше будем динамично развиваться

Александр Хинштейн

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи: