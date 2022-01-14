Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
44 минуты назад

Заявление Лаврова обрушило индексы Мосбиржи

Российский рынок отреагировал на резкие слова главы МИД ослаблением рубля и падением акций. Центробанк на выходные поднял официальный курс доллара до 75,76 рублей.На пресс-конференции в пятницу Сергей Лавров раскритиковал действия США в отношении поддержки Украины по вступлению в Североатлантическийальянс НАТО. По его словам, Россия продолжит требовать от Запада письменного подтверждения гарантии безопасности, что фактически означает отказ от расширения границы альянса на восток. Также он заявил, что никакие санкции не остановят правительство России в отстаивании своих прав.Сразу после заявлений главы МИД индекс Московской биржи опустился до месячного минимума ниже 3600 пунктов, а валютный индекс РТС упал до 1490 пунктов, впервые за семь месяцев. По данным торгов 14 января, пара USD/RUB выросла на 0,30 копеек, до 76,15 рублей, EUR/RUB составляет 87,88 рублей (+1,82). В число аутсайдеров попали следующие российские компании: Тинькофф банк, Сбербанк, Fixprice, VK, Globaltrans Investment PLC. Снижение ценных бумаг достигло 5-7%.Главные индикаторы российского фондового рынка второй день подряд демонстрируют снижение на фоне заявлений западных и отечественных политиков о тупиковом сценарии развития переговоров между Россией и США по вопросам границ влияния НАТО. Накануне индекс Мосбиржи потерял 2% после слов Сергея Рябкова, заместителя главы МИД, относительно бесперспективности дальнейших обсуждений данного вопроса.Источник: Московская биржа.

Заявление Лаврова обрушило индексы Мосбиржи
Фото: Bankiroff.ruBankiroff.ru
Рынки,Сергей Рябков,Сергей Лавров,Тинькофф банк,НАТО,Московская биржа,Сбербанк России,Центральный банк России,МИД,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители