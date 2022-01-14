Заявление Лаврова обрушило индексы Мосбиржи

Российский рынок отреагировал на резкие слова главы МИД ослаблением рубля и падением акций. Центробанк на выходные поднял официальный курс доллара до 75,76 рублей.На пресс-конференции в пятницу Сергей Лавров раскритиковал действия США в отношении поддержки Украины по вступлению в Североатлантическийальянс НАТО. По его словам, Россия продолжит требовать от Запада письменного подтверждения гарантии безопасности, что фактически означает отказ от расширения границы альянса на восток. Также он заявил, что никакие санкции не остановят правительство России в отстаивании своих прав.Сразу после заявлений главы МИД индекс Московской биржи опустился до месячного минимума ниже 3600 пунктов, а валютный индекс РТС упал до 1490 пунктов, впервые за семь месяцев. По данным торгов 14 января, пара USD/RUB выросла на 0,30 копеек, до 76,15 рублей, EUR/RUB составляет 87,88 рублей (+1,82). В число аутсайдеров попали следующие российские компании: Тинькофф банк, Сбербанк, Fixprice, VK, Globaltrans Investment PLC. Снижение ценных бумаг достигло 5-7%.Главные индикаторы российского фондового рынка второй день подряд демонстрируют снижение на фоне заявлений западных и отечественных политиков о тупиковом сценарии развития переговоров между Россией и США по вопросам границ влияния НАТО. Накануне индекс Мосбиржи потерял 2% после слов Сергея Рябкова, заместителя главы МИД, относительно бесперспективности дальнейших обсуждений данного вопроса.Источник: Московская биржа.