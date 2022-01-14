Новак раскрыл причины энергокризиса в Европе

Вице-премьер России Александр Новак назвал причины европейского энергетического кризиса, передает «Прайм».
В эфире телеканала «Россия 1» Новак подчеркнул, что ни Россия, ни «Газпром» к кризису не причастны.
«Никакой здесь, безусловно, вины нет ни «Газпрома», ни России», - сказал Новак.
По его словам, долгая зима опустошила подземные газовые хранилища в Европе. Кроме того, экономика начала восстанавливаться после кризиса, а производители сжиженного природного газа, такие как США и Катар, стали поставлять его в Азию.
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль 12 января обвинил Россию в энергетическом кризисе в Европе. По его словам, «Газпром» мог бы отправлять в Европу на 3 млрд кубометров больше нынешнего объема поставок.
Александр Новак, комментируя обвинения, заявил, что Бироль «пытается переложить с больной головы на здоровую».
21 декабря спотовые цены на природный газ в Европе побили исторический рекорд, впервые превысив отметку в 2 тысяч долларов за тысячу кубометров. В ходе торгов цена на газ достигла 2190,4 доллара за тысячу кубометров. С начала января цены на газ показывают высокую волатильность, то снижаясь менее чем до 800 долларов, то подскакивая до 1200 долларов за тысячу кубометров.