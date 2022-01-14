Новак раскрыл причины энергокризиса в Европе

Вице-премьер России Александр Новак назвал причины европейского энергетического кризиса, передает «Прайм».

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В эфире телеканала «Россия 1» Новак подчеркнул, что ни Россия, ни «Газпром» к кризису не причастны.

«Никакой здесь, безусловно, вины нет ни «Газпрома», ни России», - сказал Новак.

По его словам, долгая зима опустошила подземные газовые хранилища в Европе. Кроме того, экономика начала восстанавливаться после кризиса, а производители сжиженного природного газа, такие как США и Катар, стали поставлять его в Азию.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль 12 января обвинил Россию в энергетическом кризисе в Европе. По его словам, «Газпром» мог бы отправлять в Европу на 3 млрд кубометров больше нынешнего объема поставок.

Александр Новак, комментируя обвинения, заявил, что Бироль «пытается переложить с больной головы на здоровую».