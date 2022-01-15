Названы причины падения евро

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что в 2021 года евро оказался одной из самых неуспешных мировых валют. Он потерял семь процентов к доллару и показал плохой результат, сообщает агентство «Прайм».

Фото: ТАСС ТАСС

Брокер назвал причины падения евро, среди которых высокая зависимость Европейского союза от импорта сырья, инертность Европейского центрального банка (ЕЦБ), который не идет на сжатие ликвидности, и неравномерность восстановления стран альянса.

«И ЕС не торопится решать проблему: модный, но неэффективный "зеленый" тренд поддерживается, а газовые проекты России не сертифицируются. Инфляция в регионе растет — валюта падает», — объяснил Зельцер.

Если указанные проблемы удастся решить, то евро перестанет падать. Однако специалист полагает, что этого не произойдет, поэтому валюта останется в состоянии стагнации. Он подчеркнул, что на курс евро в большей степени влияют ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, нежели энергетический кризис в Европе, поскольку экономика региона зависит от сферы услуг.