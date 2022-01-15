США решили найти замену России для поставок газа в Европу

Правительство США обсуждало с несколькими международными энергетическими компаниями возможности поставок газа в Европу. Вашингтон пытается предусмотреть возможные варианты на случай обострения российско-украинского конфликта, которое может привести к остановке поставок топлива из России, пишет Reuters. По данным издания, энергетики ответили властям США, что их запасов газа для этих целей не хватит.

О переговорах изданию рассказали два американских чиновника и два источника в энергетической отрасли. Переговоры с энергокомпаниями вёл Госдепартамент, а руководил ими старший советник по энергетической безопасности Амос Хохштейн, утверждают они. С какими именно корпорациями беседовали дипломаты — неизвестно.

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Источники в отрасли рассказали, что чиновники интересовались, есть ли у бизнеса возможности увеличить поставки при необходимости и отложить техническое обслуживание газовых месторождений. Энергокомпании указали на ограниченность мировых поставок газа. Они заявили, что доступного топлива не хватит, чтобы покрыть огромные объёмы из России, которая сегодня обеспечивает около трети потребностей Евросоюза в газе.

Госдеп не просил компании наращивать объёмы производства, отметил высокопоставленный чиновник. Он уточнил, что в разговорах с компаниями речь шла об опасениях американский властей и о «ряде непредвиденных обстоятельств».

В Совете национальной безопасности США комментировать переговоры с энергетиками не стали. Однако они признали, что власти пытаются подстраховаться на случай «непредвиденных обстоятельств.

«Оценка потенциальных вторичных эффектов и изучение способов уменьшения этих вторичных эффектов — это эффективное управление и стандартная практика», — цитирует издание представителя ведомства.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пообещала России «острую боль» в случае вторжения на Украину. Она рассказала, что Белый дом подготовил 18 сценариев противодействия Москве. Подробности о них дипломат не раскрыла.

Вместе с тем Нуланд подчеркнула, что США готовы к диалогу с Россией. Нынешние проблемы в отношениях двух государств возможно решить дипломатическим путём. Вашингтон сейчас готовит ответ на требования Москвы о гарантиях безопасности.

В декабре 2021 года стоимость газа в Европе впервые в истории превысила $2000 за 1000 кубометров. Это произошло на фоне прекращения поставок по газопроводу Ямал — Европа и усилившихся холодов. К середине января 2022 года европейские подземные хранилища газа опустели уже более чем на 50%.