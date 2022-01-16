Спрогнозирован курс доллара и евро в январе

Заведующая кафедрой экономической теории РЭУ имени Плеханова Ирина Комарова спрогнозировала курс доллара и евро в январе. Ее слова передает агентство «Прайм».

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Как рассказала экономист, к концу месяца курс доллара может опуститься до 74 рублей. Негативные ожидания в отношении американской экономики подтверждает пересмотр Всемирным банком прогноза роста ВВП США, а также ухудшение ситуации на американском фондовом рынке. «Отрицательную динамику демонстрируют промышленный индекс Dow Jones, индекс S&P 500, а также индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ», — пояснила она.

Относительно евро российская валюта может укрепиться на уровне 83,5-84 рублей. Основным фактором ослабления европейской валюты остается экономическая динамика Евросоюза, где в начале года наблюдалось замедление деловой активности. «Индекс менеджеров по закупкам (PMI) демонстрировал отрицательную динамику вследствие ограничений в секторе услуг, ухудшились показатели промышленного производства, наблюдались логистические проблемы», — рассказала эксперт.