Рубль ждет обвал в случае провала переговоров по безопасности в Европе и военной операции России на Украине. Однако полномасштабного экономического кризиса в стране не будет. Об этом заявили экономисты Владимир Ананьев и Александр Купцикевич, передает «Взгляд».

«Если прогресса на переговорах не случится, то Россия будет вынуждена совершать ответные геополитические шаги, а это новый виток эскалации. Рынок об этом прекрасно знает», – заявил аналитик EXANTE Владимир Ананьев.

По его словам, рубль может упасть, если последуют военно-политические шаги. Если курс устойчиво закрепится выше 80 рублей, то путь к 85-90 рублям за доллар будет открыт.

«Прогнозировать конкретные уровни сейчас сложно, поскольку они зависят от событий в геополитике, а они непредсказуемы», – сказал Ананьев.

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, также заявил, что отсутствие компромисса от политиков «резко повысило риски новых санкций».

По мнению экспертов, самый плохой сценарий для рубля - если локальный военный конфликт произойдет, причем с наземной операцией.

«После крымских событий, когда началась гражданская война на Украине и антироссийские санкции, курс рубля упал в два раза за полгода. Аналогичную математику можно применить и к текущему моменту», – считает Ананьев.

По его мнению, в этом случае не исключена валютная паника. Однако полномасштабного экономического кризиса не будет. России помогут высокие цены на энергоносители и повышение ставки Центробанком. Последняя мера сдержит падение рубля и задавит инфляцию.

Аналитик «Райффайзенбанка» Станислав Мурашов считает, что рубль обладает достаточно большим запасом прочности, что защитит его от сильного падения По его словам, рублю помогут высокие цены на сырье и ЦБ РФ, который приостановит покупку валюты спекулянтами и сильно повысит ключевую ставку.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров заявил, что Россия не пойдет на уступки США и НАТО, несмотря на финансовые проблемы, которые могут ей грозить из-за санкций США.

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